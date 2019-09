Verona | auto nella scarpata mentre vanno alla festa | Lucia muore a 18 anni | feriti 5 amici

Verona - si allontana in cerca del parchimetro : automobilista multata mentre paga la sosta : L' automobilista era andata a paga re il parcheggio alle 11.36 ma l'addetto ai controlli era passato appena un minuto prima multandola alle 11.35. È bastato appena un minuto di differenza perché alla donna venisse applicata una multa di ben 42 euro. Secondo la donna si tratta di una ingiustizia ma per 'azienda del trasporto locale è tutto regolare.Continua a leggere

Tragedia a Verona. Scendono dall’auto guasta e vengono investiti - due morti e un ferito : La Tragedia lungo la superstrada 450, tra Lazise e Calmasino, nel veronese. I due sono stati investiti mentre stavano scendendo dalla loro vettura, ferma sul ciglio della strada, forse per un guasto. Sul posto i Carabinieri. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere