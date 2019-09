Si conoscono su di una chat | lei dice di essere una modella | alta e snella e riesce a

Fonte : baritalianews

(Di sabato 7 settembre 2019) Un uomo un sergente dell’esercito era riuscito tramitea conoscere una donna bellissima. Tra i due era nato un rapporto bellissimo anche se a distanza. Lui molto spesso le invia soldi e regali, lei le sue foto. Leiva diunae le foto dimostravano tutta la sua bellezza, bionda,e un fisico perfetto. Alla fine i due decidono di vedersi e lui si ritrova di fronte all’amara realtà lei èmassimo un metro e mezzo e ha qualche chilo di troppo. L’uomo si sente offeso, dalle foto lei era bionda, con gli occhi chiari e un fisico statuario ma la realtà era completamente diversa. Si faceva chiamare Elisa ma in realtà il suo vero nome è Annalisa. L’uomo subito dopo il primo appuntamento è andato dai carabinieri e ha denunciato la donna per truffa accusandola di avergli carpito con l’inganno 25 mila euro in regalie viaggi.

