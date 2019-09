Previsione meteo | correnti da Ovest con rovesci e temporali più frequenti nel pomeriggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Temporanea attenuazione del maltempo più intenso, ma insistono, specie pomeridiani, su molti settori. Lerimangono, infatti, moderatamente instabili occidentali con fenomeni più localizzati, ma comunque presenti e in intensificazione nelle ore pomeridiane. Situazione ed evoluzione Mattino: addensamenti irregolari interessano in maniera più significativa alcune aree del Sud. In particolare, nubi cumuliformi più intense sono attive in questi minuti sulla Calabria centrale, tra il NordCatanzarese e il Centro-Sud Cosentino, conanche localmente forti, soprattutto in area Nocera Terinese, Marina di Nocera, Campora San Giovanni, Cleto, verso Lamezia Terme, anche Catanzaro e qualcuno più debole e irregolare su Aspromonte e Crotonese settentrionale.in forma localizzata su Campania, specie Salernitano, e su Nord Potentino, in Lucania, ma poi ...

