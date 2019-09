Il Mattino | un nuovo assegno in bianco per blindare Fabian Ruiz

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Il Napoli non ha intenzione di rischiare di perdere il suo centrocampista e per questo ha cominciato a lavorare per il rinnovo del contratto di. Come riporta Ilunvertice fra i dirigenti del club azzurro e l’entourage del giocatore è previsto dopo la gara con il Liverpool, ma c’è già un’intesa di massima per prolungare il contratto di un altro anno e alzare l’ingaggio a 2,5 milioni a stagione, più vari bonus che in questo tipo di contratti sono sempre abbondanti. De Laurentiis non vuole una clausola rescissoria perper il timore che arrivi qualcuno disposto a pagarla come fece lui con il Betis Il Napoli vuoleil suoi gioiellino e vuole fare alla svelta: questa estate sono state tante le offerte che sono piovute sul tavolo del manager dell’ex Betis, Alvaro Torres, soprattutto da parte dei club della Liga che si sono ...

napolista : Il Mattino: un nuovo assegno in bianco per blindare #FabianRuiz Rinnovo di un anno a 2,5 milioni a stagione. Nessun… - 73luke73 : RT @FontanaPres: ?? Se il buongiorno si vede dal mattino, il primo atto di questo nuovo governo che blocca una legge regionale del Friuli, r… - LNlegalombarda : RT @FontanaPres: ?? Se il buongiorno si vede dal mattino, il primo atto di questo nuovo governo che blocca una legge regionale del Friuli, r… -