CorSport | é arrivata l’ora del rinnovo di MIlik

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019) Tra i rinnovi a cui sta lavorando il Napoli c’è quello al suo attaccante, Arkadius. Le cose però non scivolano facili e veloci come in altri casi che riguardano i compagni del polacco, scrive il Corriere dello Sport. Arek ha chiesto il raddoppio dello stipendio, partendo da 1,8 milioni a stagione. E di recente, scrive il quotidiano sportivo, “è stato anche vittima dell’inquietudine da mercato provocata dalla caccia a Icardi”. Già questa estate i giornali riportavano di un blocco alla trattativa imposta proprio dal presidente De Laurentiis, irritato dalle richieste del procuratore di. Il Napoli e Ancelotti, però, credono in lui. E hanno ricominciato a parlare con il suo agente Pantak. Si spera che finalmente si trovi un accordo. L'articolo: él’ora deldiilNapolista.

