Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Durante la crisi di, qualunque persona avesse a cuore l’emergenzatica e il problema del riscaldamento globale aveva solo un timore: che si andasse al voto senza un accordo Pd-5stelle, con conseguente vittoria di una destra non solo irrispettosa dei diritti umani e dei migranti ma anche indifferente, nel migliore dei casi, alla questionetica. Per fortuna così non è stato. E nelche i 5stelle hanno stilato insieme al Pd è da segnalare una novità: la parola “cambiamentotico” compare ben due volte, e non credo di dire il falso affermando che si trattaprima volta che il temain undi. Venendo ai singoli punti nei quali si parla di ambiente e. Subito all’inizio (punto n. 2), si allude, giustamente, a una nuova flessibilità con l’Europa rispetto al temariduzione delle diseguaglianze e“sfida...

Italia_Notizie : Conte 2, il clima entra in un programma di governo. Ma basta con la retorica della ‘crescita green’ - giildagio : RT @Forchielli: Italiani non credono nel Conte Bis, imprenditori sì ?? chi opera nell’economia detesta clima d’incertezza e scontro che Sal… - Lunababaccetto : RT @GiorgiaMeloni: Conte: “Vedo un buon clima, Pd-M5s disposti a lavorare per il Paese.' La Francia o la Germania? -