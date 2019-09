Combinata nordica | Costa quattordicesimo a Planica dopo il salto | in testa l’austriaco

Combinata nordica : Alessandro Pittin raggiunge la squadra B a Tarvisio per allenarsi : La preparazione di Alessandro Pittin per la stagione 2019-2020 si sposta a Tarvisio (e a Planica). L’azzurro, infatti, va ad allenarsi a Tarvisio con la squadra nazionale B agli ordini del direttore tecnico Federico Rigoni. Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto il ventinovenne di Tolmezzo andrà a far compagnia a Denis Parolari, Manuel Maierhofer, Luca Gianmoena, Giulio Bezzi, Lukas Runggaldier. L’obiettivo di Pittin è quello di ...

Combinata nordica - nuovo raduno per gli azzurri di Coppa del Mondo : Pittin guida il gruppo : Tour de force per le squadre A e B: dal 6 al 9 agosto convocate a Stams per un altro raduno Allenamenti no stop per la squadra di Coppa del Mondo maschile di Combinata nordica. A partire da martedì 6 fino a venerdì 9 agosto, il trio composto da Alessandro Pittin, Samuel Costa e Aaron Kostner sarà impegnato nella località austriaca di Stams per un’altra sessione di lavoro. Il team non sarà solo: con la convocazione del direttore ...