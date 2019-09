Carcere e cronisti, la Corte deciderà

Dopo 5 mesi è finalmente giunta allaCostituzionale l'ordinanza del tribunale di Salerno sulla incostituzionalità della legge che prevede ilper i giornalisti condannati per diffamazione.Ora spetterà al presidente Giorgio Lattanzi fissare l'udienza dopo la pubblicazione sulla G.U. E' stato l'avvocato Giancarlo Visone a sollevare l'eccezione per il sindacato unitario dei giornalisti della Campania,anche in relazione alla eventuale violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.10).(Di sabato 7 settembre 2019)