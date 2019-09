Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019)col: l’azzurro semina gli americani e serve l’assist del 3-0Ilbatte gli Stati Uniti per 3 a 0 e Chuckyci mette la firma. L’attaccante del Napoli parte dalla panchina e scende in campo solo al 70′, ma gli sono bastati 20per far vedere meraviglie. Sua l’azione personale che ha portato al gol del 3 a 0 di Antuna: si mette in proprio, va in dribbling e realizza l’assist. Tifosi messicani in estati per il calciatore! Propio Chucky dovrebbe essere in campo come titolare sabato prossimo contro la Sampdoria per la prima in casa del Napoli L'articolo20con ilpered è) ilNapolista.

napolista : Bastano 20 minuti con il Messico per #Lozano ed è subito show (VIDEO) Tifosi messicani in visibilio per l’assist d… - Alyenante : @alucibasse Ho iniziato un anno fa, con lezioni individuali perché volevo fosse costruito sulle mie esigenze (molta… - OnlyForPaola : Ammirazione per chi ha avuto il coraggio di sopportare tutto il polpettone. Gli ultimi 5 minuti bastano e avanzano. #MissItalia -