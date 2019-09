Usa | maxi indagine antitrust contro Facebook

SiracUsa : maxiblitz antidroga - arresti e sequestri : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del c

SiracUsa : maxiblitz antidroga - arresti e sequestri : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del capoluogo. L’azione congiunta nasce dal provvedimento della locale Procura della Repubblica, con il quale è stato disposto il ...

Firenze - maxi rissa in via dei Vanni : paletti sradicati e Usati come mazze : Gabriele Laganà La rissa intorno alle 4 del mattino di martedì. I residenti denunciano che in quella zona di Firenze episodi del genere avvengono sempre più spesso Intorno alle 4 del mattino di martedì, i residenti in via dei Vanni a Firenze, strada non lontana dal Ponte alla Vittoria, sono stati svegliati da urla di terrore e inquietanti rumori provenienti dalla strada. Il rilassante silenzio della notte era stato bruscamente ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un uomo rischia di caUsare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

Spagna - i rider vincono una maxi-caUsa. Ma per qualche diritto in più servirà pedalare ancora : La vicenda sullo status giuridico da attribuire ai rider, i ciclofattorini delle consegne di cibo a domicilio per le grandi catene di distribuzione, non è solo italiana: è un fenomeno diffuso che coinvolge i paesi europei. Negli ultimi mesi nelle aule dei tribunali del lavoro spagnoli si dibatte se considerarli come precari con la partita Iva in tasca, di fatto lavoratori autonomi, o come dipendenti subordinati. Manca una regolamentazione ...

Maxim Dadashev : chi era il pugile morto sul ring e caUsa della morte : Maxim Dadashev: chi era il pugile morto sul ring e causa della morte È morto ieri, martedì 23 luglio, il 28enne pugile russo Maxim “Mad Max” Dadashev: era stato ricoverato venerdì sera a causa delle ferite riportate nel corso del match contro il portoricano Subriel Matias. Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto di fine Luglio Maxim Dadashev: condizioni apparse subito critiche Venerdì sera è andato in scena sul ring dell’MGM ...

Da Deutsche Bank a Boeing - il maxi-rosso delle trimestrali in Europa e Usa : Giornata con molti big mondiali dell’industria e del credito che hanno diffuso i dati trimestrali, da Deutsche Bank, a Daimler, a Boeing. Di prima mattina hanno fatto rumore i...

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex mostra il tuo rancore e valore come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...

Nuova alleanza tra la mafia italiana e Usa - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere