Svolta Huawei P30 e P30 Pro | EMUI 10 beta rilasciata in Cina

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Solo ieri 5 settembre vi avevamo informato dell'apertura della fase di registrazione per ladi10 in, riservata ai possessori deiP30. Sono state sufficienti una manciata di ore per vederla arrivare, tra l'altro anche per il P30 Pro. In precedenza era stato detto che il roll-out delladi10, basata su Android 10, sarebbe partito l'8 settembre, ma, come suggerito da 'Central', la distribuzione è partita con un paio di giorni di anticipo. Il rilascio è iniziato localmente, ma scommettiamo che non passerà troppo tempo prima di vedere l'aggiornamento diffuso anche in Europa, e quindi in Italia. A beneficiarne saranno per primi iP30 e P30 Pro, nonché top di gamma in carica del produttore cinese, di cui proprio stamane vi abbiamo raccontato potrebbe presto vedersi costretto a rilasciare i suoi prossimi smartphone senza Play Store e tutti gli ...

OptiMagazine : Svolta #HuaweiP30 e #P30Pro: #EMUI10 beta rilasciata in Cina - gabrieleolivero : RT @OptiMagazine: Le 3 novità per la fotocamera ed EMUI 10 preinstallata su Huawei P30 e P30 Pro: svolta a settembre - OptiMagazine : Le 3 novità per la fotocamera ed EMUI 10 preinstallata su Huawei P30 e P30 Pro: svolta a settembre… -