Protesta Sindacati | laboratori Capodarco vanno riaperti

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma – Un partecipato presidio davanti al Dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale ha visto numerose sigle sindacali, tra cui Cgil di Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio, insieme alle federazioni di settore della funzione pubblica chiedere l’immediata riapertura deisocio-occupazionali, gestiti fino al 31 luglio dalla comunita’. “I- affermano i- hanno finora garantito percorsi riabilitativi a persone con disabilita’ intellettive e disagi cognitivi. Continueremo a manifestare fino a quando non sara’ fatta chiarezza sul futuro degli utenti ultra-cinquantenni e sulla certezza occupazionale di tutti gli operatori”. All’incontro, racconta ancora una nota, “l’assessorato e il direttore del Dipartimento si sono impegnati a trovare le soluzioni idonee per il necessario e ...

