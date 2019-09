Pensioni | M5S e Pd vogliono rinnovare opzione donna | verso un' estensione per tutto il 2020

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nei 29 punti del programma stilato da M5S e Pd c'è anche la proroga di, segno tangibile della volontà del nuovo governo di estendere anche al prossimo anno la possibilità alle lavoratrici di andare in pensione anticipata prima dei 60 anni. La misura figura nel punto 4 (paragrafo h) delle linee programmatiche dell'esecutivo giallorosso, in cui si cita il rinnovo dell'istituto di natura previdenziale cosiddetto "", riprendendo le parole esatte riportate nel testo diffuso dai principali quotidiani nazionali. Si tratta del primo e (quasi) unico riferimento al tema. Infatti, la grande assente è la pensione anticipata con quota 100, in bilico ora che la Lega Nord non è più al governo. Con l'avvento del Partito democratico si torna invece a parlare della pensione di garanzia per i giovani, contenuta al punto 4 (paragrafo l) del programma.la proroga di ...

infoitinterno : Riforma pensioni: gli obiettivi di Partito Democratico e M5S - marklotito97 : RT @marklotito97: Pensioni 'di garanzia', che cosa prevede il piano M5s-Pd (e c'è l'ipotesi Quota 101) - marklotito97 : Pensioni 'di garanzia', che cosa prevede il piano M5s-Pd (e c'è l'ipotesi Quota 101) -