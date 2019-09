Magia di Nadal | regala la pallina ai commentatori direttamente dal campo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Il fuoriclasse spagnolo dopo aver conquistato la semifinale agli Us Open di tennis ha accettato la sfida di McEnroe facendo centro al primo tentativo

Dalla Rete Google News

Tennis Fever

Rafael Nadal ha lasciato sul terreno il primo set dei suoi Us Open 2019. Marin Cilic ha lottato come un leone, ma non è bastato davanti allo strapotere dello ...