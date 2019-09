Lozano-Napoli | Gazzetta | Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli Ancelotti pronto a

Napoli - Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo : “dopo il gol si è avvicinato e mi ha detto…” : Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. ...

Napoli - Lozano racconta le prime emozioni e svela un retroscena su Cristiano Ronaldo : “Quando ho segnato il 3-2 in Juve-Napoli Cristiano Ronaldo si è avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello, perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita, perché la squadra è stata fantastica, nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo CR7″, lo ha detto Hirving Lozano al sito www.tudn.mx. ...

Dove giocherà Lozano? ‘El Chucky’ chiede spazio - cambiano le gerarchie nel Napoli : Sulle pagine de Il Roma parte un quesito che ha accarezzato sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Dove giocherà Lozano? Dove giocherà Lozano è un interrogativo al quale Carlo Ancelotti sarà chiamato a rispondere a breve. L’attaccante messicano ha già dimostrato di meritare minuti e spazio in questo Napoli, ma Dove? Esordio con gol “Le vecchie abitudini non tramontano, tendono a consolidarsi, così Hirving Lozano s’è ...

Gazzetta : Chi farà spazio a Lozano? Sale la concorrenza in casa Napoli : La stampa messicana ha celebrato il debutto (con gol) di Lozano in maglia azzurra, lo abbiamo scritto. Il suo esordio è stato importante, scrive la Gazzetta dello Sport. E’ riuscito, in una partita pazza come quella di sabato sera, ad aiutare la squadra a rimontare i 3 gol subiti nella prima fase di gioco. Ha messo ordine nel reparto offensivo giocando dietro la prima punta e ha fatto arrivare a Fabian Ruiz palloni che prima non erano mai ...

La stampa messicana celebra il gol di Lozano al debutto col Napoli : “Predestinado!” Titola così, a tutta copertina, il quotidiano sportivo messicano Record. Con la foto che ritrae Lozano mentre esulta dopo il gol del 3-2. Non è il solo quotidiano a dare spazio alla rete di Lozano (la prima di un messicano in Serie A, scrive il quotidiano la Jornada). Il quotidiano sportivo messicano dedica quattro pagine alla prima di Lozano col Napoli. Ricordano che il calciatore ha sempre segnato al debutto: dalla prima da ...

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

Juventus-Napoli 3-2 La Diretta Lozano riapre la partita : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Lozano segna all’esordio col Napoli e conferma il suo record : Hirving Lozano entra in campo nella sua prima in azzurro e segna il secondo gol per il Napoli contro la Juve, confermando il suo record. Il messicano infatti ha sempre segnato nei suoi match d’esordio. L'articolo Lozano segna all’esordio col Napoli e conferma il suo record sembra essere il primo su ilNapolista.

LIVE Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA : scontro diretto con vista scudetto - Lozano sfida CR7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, anticipo serale della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 Il programma di Juventus-Napoli – Le probabili formazioni di Juventus-Napoli Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, anticipo serale della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. ...

CorSport : Juve-Napoli - Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. Lozano parte in panchina : Niente 4-3-3 come prospettato alla vigilia da molti che speravano nella controrivoluzione per il big match contro la Juve. Sarà il 4-2-3-1 il modulo che metterà in campo questa sera Ancelotti. Difesa come da pronostico con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic che difenderanno la porta custodita da Meret. Non sarà titolare invece Elmas che tanto aveva colpito nei minuti finali di Firenze e che avrebbe potuto dare al centrocampo del Napoli ...

Juventus-Napoli - i convocati di Ancelotti : c’è Lozano : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 23 giocatori per l’anticipo di domani sera in casa della Juventus. In elenco anche il neo-acquisto Hirving Lozano, alla prima convocazione. Ancora fuori Milik. Ecco l’elenco completo. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui. Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, ...

Juventus-Napoli - Ancelotti in conferenza stampa : “Milik non convocato - Lozano è pronto. Icardi? Non è un rimpianto” : L’allenatore del Napoli ha presentato in conferenza stampa il big match della seconda giornata contro la Juventus Juventus-Napoli quest’anno arriva alla seconda giornata, troppo presto per poter pesare sulla corsa scudetto. Sarà comunque una partita da non perdere assolutamente, tra due squadre che si daranno filo da torcere per lo scudetto. Alfredo Falcone/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, Carlo Ancelotti ...