Inter | dopo il mercato tocca ai rinnovi | Handanovic nerazzurro a vita

VIDEO Rafael Nadal US Open 2019 : l’Intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

Uragano Dorian - il giorno dopo alle Bahamas : come un’esplosione nucleare - Interi quartieri rasi al suolo. “Un’assoluta catastrofe” [FOTO e VIDEO] : Le prime ricognizioni aeree sul nord delle Bahamas dopo il passaggio dell’Uragano Dorian mostrano una situazione catastrofica. La tempesta ha sferzato per due giorni l’arcipelago con venti di 298km/h che le sono valsi la categoria 5 (la più alta). I venti violentissimi si sono combinati ad un’enorme Storm Surge, che ha quasi raggiunto gli 8 metri di altezza. La devastazione provocata da Dorian somiglia alle conseguenze di un’esplosione nucleare, ...

Anziana morta dopo un Intervento nel Napoletano - la rabbia dei familiari : «Troppi errori» : «Mia madre è morta per il menefreghismo e la superficialità dell?assistenza ospedaliera». Le parole sono di Mario Rosario Azzaro, 55enne Napoletano, funzionario di...

Medico “crolla” sul pavimento dopo sette Interventi chirurgici consecutivi : Dai Yusocila, vicedirettore del Dipartimento di Ortopedia presso il Longgang Central Hospital nella città di Shenzhen in Cin, si è addormentato sul pavimento dopo sette operazioni consecutive.

Juve - Mandzukic Interessa in Qatar : potrebbe andare via anche dopo la fine del mercato : La Juventus potrebbe regalare qualche sorpresa in questo ultimo giorno di mercato: nel pre e post partita dei bianconeri contro il Napoli sono arrivate importanti conferme da parte della dirigenza: ad esempio Paratici ha ufficializzato la permanenza di Dybala, che quindi sarà uno dei riferimenti del settore avanzato bianconero, mentre Martusciello ha tessuto le lodi di Matuidi, ritenendolo molto importante per questa Juventus. Restano in dubbio ...

“Ho il cancro”. Patrika Darbo lo annuncia dopo l’Intervento. Il suo toccante messaggio : : Sono in apprensione i seguaci della serie tv Beautiful. La notizia che sconvolge il mondo del gossip e dello spettacolo vede protagonista l’attrice Patrika Darbo, la Shirley Spectra della famosissima soap-opera, che ha annunciato di avere un cancro alla pelle. In questi giorni è stata operata al naso, in un intervento molto delicato e difficile. Sul suo profilo social ha voluto documentare il post intervento offrendo anche qualche spunto ...

ICARDI FA CAUSA ALL'Inter/ Tifosi inviperiti "Dopo questa è un giocatore finito" : ICARDI fa CAUSA ALL'INTER e i Tifosi nerazzurri non la prendono bene: "Dopo questa è un calciatore finito". Le reazione dei supporters

Crisi di governo - Di Maio al Colle. L’Intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Se nelle prossime ore il Presidente della Repubblica dovesse decidere di dare l’incarico al presidente Conte, ci aspettiamo che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo e che metta al centro i cittadini e i problemi che vivono ogni giorno”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo le consultazioni al Quirinale. “Solo dopo aver ben definito ...

Crisi di governo - Salvini al Quirinale. L’Intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...

Giordana Angi dopo Amici : “Mi sento grata e fortunata” (Intervista) : Ad Amici di Maria De Filippi si è classificata al secondo posto e ha vinto il premio della critica, l'album Casa è ai vertici delle classifiche di vendita e firma quattro brani nel nuovo album di Tiziano Ferro. Giordana Angi è in tour e ci ha raccontato i suoi primi bagni di folla! dopo due mesi e mezzo senza contatti con l'esterno, hai incontrato migliaia di persone nel tuo instore tour. Ti aspettavi di trovare così tanta gente? Non mi ...

Flora Canto ricoverata per un Intervento : “Dimessa oggi dopo 10 giorni - un’estate alternativa” : Flora Canto rende noto di avere subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a un ricovero durato 10 giorni. La compagna di Enrico Brignano è stata appena dimessa: “dopo 10 giorni..finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo ,digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio”.Continua a leggere

Calciomercato Inter - la squadra di Conte adesso fa paura : l’11 dopo l’ultimo colpaccio [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio per la prossima stagione e si candida ad essere una grande protagonista in campionato e Champions League. La campagna acquisti è stata veramente importante, il distacco con Napoli e Juventus si è ridotto e la squadra di Antonio Conte proverà a dare del filo da torcere anche per lo scudetto, non sarà di certo facile per la forza degli avversari e per la rivoluzione attuata sul mercato. ...

Atletica - Filippo Tortu torna in pista dopo due mesi : lo sprInter azzurro in gara nei 100 metri a Rovereto : Superato l’infortunio occorsogli a Stanford, l’azzurro è pronto a tornare in gara in occasione del meeting di Rovereto Filippo Tortu è pronto a tornare in gara. A quasi due mesi dall’ultima uscita agonistica, il primatista italiano ha in programma di rientrare sui 100 metri al meeting di Rovereto, martedì 27 agosto. dopo aver recuperato dall’infortunio, un problema muscolare rimediato il 30 giugno nella tappa americana della ...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è Interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...