Fedez fa uno scherzo alla Ferragni e lei lo prende a schiaffi | il video fa impazzire il

(Di venerdì 6 settembre 2019) Chiarasono a Venezia, attesissimi, per la presentazione del docufilm di lei che ha come tema la loro vita insieme. I due, la coppia più social, sono sempre insieme, affiatatissimi e innamoratissimi ma non disdegnano di postare in rete anche i loro momenti no, o almeno quelli che loro vogliono far vedere ai loro fan e di cui vogliono renderli partecipi., La, influencer, posta praticamente tutta la sua vita ele ha voluto fare uno. Ilpoi , come al solito, è stato postato. Nelsi vede che Chiarasta camminando e lui le fa uno sgambetto. Lei reagisce immediatamente dandogli uno schiaffo, evidentemente per non aver gradito il gesto ma poi, subito dopo, i due tornano a sorridere. Il docufilm di Chiara, dal titolo ” Unposted”, racconterà la loro vita e molti aspetti fono ad ora sconosciuti al pubblico. Il ...

zedsigbrainwash : credo che Fede sia uno di quei vicini che non vorrei mai avere, se sbatte quei così ogni volta, a quelli che abitan… - KontroKulturaa : Chiara Ferragni dà uno schiaffone al marito Fedez in pubblico: il video diventa virale - - spreadlovhes : @Fedez domani c'è uno streaming party per te programmato su Renaissance ?? -