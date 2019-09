Eliana Michelazzo dice ‘no’ a Barbara D’Urso? “Mi sono stancata”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 6 settembre 2019)non tornerà daD’Urso per parlare del caso Mark Caltagirone? Il Pratiful tornerà ad essere argomento predominante con l’inizio della nuova stagione televisiva ormai alle porte. All’Adkronosha smentito la sua partecipazione daD’Urso a Live Non è la D’Urso: “Nonstata contattata, anche se gira voce che potrebbe accadere, ma sinceramente mistancata di parlare di questa storia”. L’invito a partecipare nei salotti diD’Urso arriverà sicuramente per rispondere alla testimonianza bomba di Pamela Perricciolo che riscriverebbero la posizione dell’ex agente di Pamela Prati. Live Non è la D’Urso tornerà in onda da domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 e si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena che potrebbero riaprire il caso Mark ...

