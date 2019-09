Al via il progetto DESIRA | con l’innovazione responsabile il mondo rurale diventa high

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo (2) : (AdnKronos) - L'iter prevede adesso la redazione del progetto esecutivo, a cura del provveditorato interregionale per le Opere pubbliche. "Entro l'anno, così come da impegno assunto dal provveditore Gianluca Ievolella - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - il progetto sar

Sicilia : via libera Regione a progetto messa in sicurezza porto Marettimo : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il governo Musumeci ha approvato il progetto da 24 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Marettimo. Per il piccolo approdo delle Egadi è prevista la costruzione di una barriera soffolta - struttura sommersa utile a rallentare il moto ondoso - che risolv

Cori. Somme dalla Provincia per avviare il progetto TARIP e riappropriarsi della bollettazione : La Provincia di Latina ha riconosciuto al Comune di Cori quasi 190 mila euro in risposta al “Bando per il

Mediterraneo - al via Ermenautica il progetto di ricerca navigante dell’Università La Sapienza che studia le nuove forme di convivenza : Ermenautica – Saperi in Rotta ha preso il largo. Il progetto del dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma, che ha imbarcato studenti e professori di varie discipline ed atenei, ha mollato gli ormeggi venerdì 30 luglio a Palermo e navigherà pere due settimane tra la Sicilia, la Tunisia e le terre di mezzo. Obiettivo: indagare, navigando su una barca a vela, la tematica del “convivere” ...

Modena. Scuole sicure : via libera al progetto : Interventi di contrasto allo spaccio; attività di formazione per studenti e adulti, campagne di sensibilizzazione e, soprattutto, il coinvolgimento di

Terremoto Centro Italia - ricostruire in sicurezza si può : al via il progetto per realizzare un modello di prevenzione strutturale a 360° : Nasce la piattaforma per permettere ad amministratori, progettisti e cittadini di ricostruire in sicurezza. Il primo modello europeo di conoscenza del suolo, del sottosuolo e delle acque per pianificare la ricostruzione sicura nei 138 Comuni colpiti dal sisma di tre anni fa. Era il 24 agosto 2016, nel cuore della notte. Una scossa di magnitudo 6.0, 299 vite spezzate, centinaia di migliaia di sfollati. Poi di nuovo nel mese di ottobre, due volte. ...

Al via “Spiaggia Libera Tutti!” - il progetto per consentire l’accesso al mare ai piccoli degenti : Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù danno il via al progetto “Spiaggia Libera Tutti!”, per consentire agli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e ai bambini in cura presso la struttura ospedaliera di poter accedere a una spiaggia inclusiva e attrezzata anche in caso di disabilità, in Via della Torre di Palidoro a Fiumicino (RM). Attraverso “Spiaggia Libera Tutti!”, gli ospiti della Casa Ronald Roma ...

Firenze - avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” : schierati i pipistrelli contro le zanzare : Non arriveranno Batman e Robin, ma i pipistrelli sì o almeno questa è la speranza a Firenze, dove è stato avviato il progetto “Bat Box sul Mugnone” finanziato e promosso dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze; l’obiettivo è favorire la presenza, in ambito urbano, di pipistrelli capaci di mangiare, ciascuno, fino ad un migliaio di zanzare a notte. E’ ...

Grandi opere - Salini Impregilo dà il via a progetto Italia : Prende il via progetto Italia, l'iniziativa promossa da Salini Impregilo per rafforzare il settore nazionale delle Grandi opere e delle costruzioni

via libera al nuovo piano della mobilità : Roma punta sul progetto-funivia : Via libera in Aula al Pums-piano della mobilità sostenibile, simbolo della democrazia partecipativa modello M5S. Tra gli interventi infrastrutturali anche l’impianto sospeso Battistini-Casalotti e quello analogo Magliana-piazza della Civiltà del lavoro

Costruzioni - via libera al progetto di Salini per salvare Astaldi. Aumento di capitale da 600 milioni - Cassa depositi e prestiti ne mette 250 : Via libera dopo mesi di trattative a progetto Italia, il piano di Salini per salvare Astaldi e creare un campione nazionale delle Costruzioni e degli appalti con il contributo di Cassa depositi e prestiti. Il gruppo delle Costruzioni Salini si è impegnato ad avviare un Aumento del capitale da 600 milioni di euro per supportare il piano mentre il cda di Cdp ha dato il via libera all’intervento attraverso la controllata Cdp Equity, che si è ...

Da domani in Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveiamalficoast con Marine Litter : “Da domani, Sabato 3 Agosto in tutta la Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveamalficoast. Molte azioni in contemporanea in tutti i settori per tutelare la bellezza, il paesaggio ed il mare. Si partirà il 3 Agosto con un catamarano che farà da sentinella spazzamare. Nei mesi di Agosto e Settembre avremo continue azioni di pulizia del mare con la collaborazione di Multiservice service di Positano, del comune di Praiano, dell’area ...

Energia : al via progetto per il rispetto degli standard Ue dei prodotti elettrici : Al via il progetto europeo EEPLIANT3 per garantire che i prodotti elettrici introdotti sul mercato rispettino la normativa in materia di etichettatura ed ecodesign. L’obiettivo generale è quello di tutelare i consumatori e rafforzare la loro fiducia nelle politiche Ue sull’efficienza energetica. Finanziato dal programma Horizon 2020, il progetto EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products 3) coinvolge 28 partner di 21 Paesi e vede per ...