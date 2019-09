Abito attillato e zero reggiseno Elisa Isoardi | col nuovo look post-dieta è una vera

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2019)è pronta per tornare al timone de “La prova del cuoco”. La conduttrice ha lasciato un’intervista al settimanale Oggi e si è fatta fotografare con un delizioso piatto di pasta e un vestito superche ha mandato in visibilio i suoi fan. La copertina è già sul suo profilo Instagram, ed ha riscosso non poche curiosità. Il programma vedrà l’alba molto presto, ma ciò che attira l’attenzione dei suoi followers sono i lineamenti piccanti chemanifesta con gran classe. Il vestitino dal tessuto molto leggero ornato da bretelle sottilissime, rende il risultato molto erotico. Ma ilnon c’è? Tutti ne parlano e i followers commentano facendole i complimenti. Raggiante e sorridente,ha parlato anche della sua vita e del suo passato. Il nome dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è saltato fuori e oggi la conduttrice si dice ...