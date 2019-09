Trattenute pensione Iban | cambio coordinate pagamento | la circolare

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 5 settembre 2019), laCon un apposito messaggio licenziato il 3 settembre, l’Inps avverte di aver predisposto il nuovo modello MV65: servirà a comunicare le variazioni dellebancarie relativamente allesulle pensioni in favore dei soggetti giuridici creditori in caso di cessioni del quinto e pignoramenti presso terzi.: a cosa serve il modello MV65? Con il messaggio n. 3176/2019 l’Inps avverte che per comunicare eventuali variazioni dibancarie in relazione aeffettuate su pensioni in favore di soggetti giuridici creditori bisognerà utilizzare un nuovo modello denominato MV65. Quest’ultimo si dovrà inviare direttamente al soggetto giuridico richiedente, via Pec, per cessioni del quinto della, pignoramento presso terzi sue traslazionedi ...

aiconsultingsrl : Cessione quinto pensione: istruzioni per la richiesta di variazione delle coordinate IBAN per l'accredito mensil... - AteneoWeb : Cessione quinto pensione: istruzioni per la richiesta di variazione delle coordinate IBAN per l'accredito mensil... -