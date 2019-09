Paura in spiaggia | donna incinta all’ottavo mese morsa da una vipera a Piombino

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) I soccorsi si sono stati molto difficili a causa della posizione in cui si trovava la 38enne, una scogliera impervia raggiungibile solo tramite sentiero. Laè stata trasportata via mare in un porticciolo, da qui in ambulanza in ospedale. Infine è stata trasferita in elicottero a Grosseto per le cure.

LetiziaFirenze : Paura in spiaggia, donna incinta all’ottavo mese morsa da una vipera - reteversilia : Paura in spiaggia, donna incinta all'ottavo mese morsa da una vipera - Versiliatoday : Paura in spiaggia, donna incinta all'ottavo mese morsa da una vipera - -