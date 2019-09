Johnson ribadisce: elezioni e Brexit

"Preferisco morire in un fosso che andare a chiedere a Bruxelles un'altra proroga" per la. Lo ha detto il premier britannico, rispondendo a una giornalista. Aveva in precedenza ribadito che il Regno Unito "deve lasciare la Ue il 31 ottobre". Dopo le sconfitte subite in questi giorni in Parlamento, ha confermato di voler riprovare con il voto anticipato. "Se le persone pensano veramente che dobbiamo rimanere nella Ue oltre il 31 ottobre, allora dovrà deciderlo il popolo", ha aggiunto.(Di giovedì 5 settembre 2019)