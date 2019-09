Flat tax | Reddito di cittadinanza e aumento Iva | cosa cambia col Conte Bis

Nuovo governo - Flat tax per le partite Iva a rischio : cosa succede se l'aboliscono? : Il regime forfetario introdotto l'anno scorso per chi ha un reddito entro i 65mila euro potrebbe essere cancellato. Ecco come comportarsi

Flat tax - pensioni e migranti : cosa cambia con il Conte bis : Fra giallorossi e gialloverdi poche differenze lessicali su politica di bilancio, giustizia, risparmiatori, conflitto di interessi, banca per gli investimenti e digitalizzazione Pa

Salvini : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria - ma non ci avrebbero fatto fare la Flat tax»» : «L'esperienza con M5S è stata rivoluzionaria almeno fino a qualche settimana fa»: così il leader della Lega Matteo Salvini giudica l'esperienza di governo con i 5...

Governo - Prodi : ‘Serve ministro all’Immigrazione. Flat tax? È porcheria : chi ha di più paghi di più’ : “I flussi migratori gestiti dal Viminale? Secondo me è sbagliato: nel nuovo Governo farei un Ministrero all’Immigrazione“. A dirlo, alla festa dell’Unità a Ravenna, l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi. “È un tema dirimente, che interessa tutte le persone, e che va gestito nella sua complessità”. Prodi ha attaccato l’idea di Matteo Salvini di voler introdurre una tassa piatta sui redditi: ...

Romano Prodi : “Auguro a Conte di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Proposta faticosa ma interessante. La Flat tax è una porcheria” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante Proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “Auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Poi parla di personalità, auspica un ministero ...

Quota 100 - dl sicurezza - Flat-tax e Rdc probabili nell'agenda del nuovo Governo : Ancora dubbi sulla famigerata Quota 100 fortemente voluta dalla Lega visto che, in caso di formazione di un Governo giallo-rosso, la misura potrebbe essere modificata. L'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica con 38 anni di contribuzione, infatti, è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e a preoccupare migliaia di italiani è la possibilità che un eventuale Governo giallo-rosso potrebbe mettere le mani sulla riforma ...

Programma M5S-Pd governo 2019 : pensioni - aumento Iva e Flat tax : Programma M5S-Pd governo 2019: pensioni, aumento Iva e flat tax Per un governo M5S-Pd ci sarà anche un Programma M5S-Pd. Dimentichiamoci dunque del contratto di governo firmato da Lega e pentastellati circa 1 anno e mezzo fa. Le due forze politiche, è ben noto, non si sono mai amate, ma cercheranno di attraversare una via unica e durare il più a lungo possibile. Per farlo dovranno entrambi scendere a compromessi e dialogare su diversi temi, ...

Flat tax - riforma fiscale e autonomie : riforme cancellate dal nuovo governo : Flat tax, riforma fiscale e autonomie: riforme cancellate dal nuovo governo Con un nuovo governo le riforme tanto attese rischiano di sfumare sul viale del tramonto. È questo uno dei timori del Nord e di chi tifava e tifa ancora Lega. Addio alla Flat tax, ma anche alle autonomie, sulle quali avrebbe dovuto esserci una risposta lo scorso febbraio, ma alla fine si fa ancora attendere. E con la caduta del governo Conte (che sia riproposto in ...

Flat tax - riforma fiscale addio Il primo atto del governo giallo-rosso : Uno dei principi su cui si fonderà eventualmente il nuovo esecutivo targato PD – M5S, sarà la sparizione della Flat tax, regime ad aliquota unica fortemente voluto dalla Lega e ch’era riuscita a portarla a casa in step, dove il primo passo per le Partite Iva è già compiuto Segui su affaritaliani.it

Flat tax - riforma fiscale addio Ecco il primo atto Pd-M5S : Uno dei principi su cui si fonderà eventualmente il nuovo esecutivo targato PD – M5S, sarà la sparizione della Flat tax, regime ad aliquota unica fortemente voluto dalla Lega e ch’era riuscita a portarla a casa in step, dove il primo passo per le Partite Iva è già compiuto Segui su affaritaliani.it

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax e aumento Iva - cosa farà il nuovo governo : Legge di Bilancio 2020: Flat tax e aumento Iva, cosa farà il nuovo governo Si preannuncia una fine estate inizio autunno molto più caldo a livello politico di quanto i termometri hanno segnato durante la stagione estiva. La Legge di Bilancio 2020 sarà il tema centrale, ma ancora non è noto se sarà il core di una nuova alleanza o di un nuovo governo post-voto. Le voci di un’alleanza tra M5S e PD continuano a rincorrersi, così come si ...

Flat tax : abolizione Imu - Tasi - pronta la Finanziaria targata Lega : Flat Tax: abolizione Imu, Tasi, pronta la Finanziaria targata Lega Consumato lo strappo dal Movimento 5 Stelle, la Lega è stata accusato di fuggire alle proprie responsabilità in vista della prossima Legge di Bilancio. A quel punto, Salvini ha lasciato intendere di aver già pronta la “sua” Finanziaria. Non solo Flat Tax: abolizione Imu, Tasi con bollettino La Lega, stando ai risultati della tornata europea del 26 maggio e ai sondaggi ...

Salvini illustra la sua manovra : Flat tax - pace fiscale e Quota 41 : "Tasse ridotte al 15% per milioni di italiani, pace fiscale con Equitalia, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa", sono le recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini riportate dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". Lo stesso Leader della Lega, ha infatti, annunciato che la sua manovra economica è già pronta e mira alle elezioni anticipate per la formazione del nuovo Governo. Salvini: 'No ad aumento ...

Crisi di Governo - Salvini sfida pure Bruxelles : “Faremo la Flat tax anche se l’Ue non vuole”. La Lega prepara la sua manovra in deficit : Non c’è solo la giustizia nel mirino del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista detta la linea dei pieni poteri anche sui conti pubblici. Dalla Puglia l’avvertimento durante il comizio di Peschici: “Abbiamo smontato la legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori. Queste sono misure ...