Conte 2 | Salvini annuncia presidio a Montecitorio durante la fiducia | “Qualcuno farà

Conte 2 - Feltri attacca governo e Di Maio. E su Salvini : “Vittima dell’ora del coglione”. Scontro con Romeo (Lega) : “Dice cazzate” : “Questo governo è raccapricciante“. Sono le parole pronunciate a “L’Aria che Tira”, su La7, dal direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che, nel prendere in giro il neo-ministro degli Esteri Luigi Di Maio, inciampa in un errore, già commesso su Twitter, circa l’inesistenza del congiuntivo nella lingua inglese. In realtà, nella lingua inglese il congiuntivo è reso tramite il ...

Conte bis - Salvini salta il passaggio di consegne al Viminale con il ministro Lamorgese : La nuova titolare del Viminale Luciana Lamorgese, subito dopo il giuramento del neonato governo Conte, si è recata al Viminale dove ha incontrato il suo staff. Al suo arrivo non era però presente il suo predecessore Matteo Salvini, che ha preferito saltare quindi il passaggio di consegne formale.Continua a leggere

Governo Conte 2 : Salvini voleva pieni poteri - ora gli resta il Maalox : Dopo l’esito della votazione di Rousseau, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata la faccia di Matteo Salvini. Salvini che con le cuffie in testa da dj e il mojito in mano lanciava dal Papeete beach minacce puerili e triviali. Un’immagine raccapricciante. Persino peggiore di quella di Berlusconi allorquando si recava all’estero a rappresentare l’Italia. Per tutta l’estate si è comportato da saltimbanco tenendo in ostaggio un intero ...

Al via il Conte bis - Matteo Salvini non è più ministro degli Interni : Dopo il giuramento nelle mani di Mattarella il nuovo esecutivo giallo rosso entra ufficialmente in carica. Questo significa automaticamente che decadono i ministri del precedente governo Lega-M5s. Matteo Salvini fa le valigie al Viminale ma non starà solo a guardare: "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori".Continua a leggere

Governo - è nato il Conte bis : sette donne - Lamorgese all'Interno. Alle 10 il giuramento Salvini : «Senza ideali e senza dignità» : Giuseppe Conte scioglie la riserva al Quirinale e presenta la lista dei ministri. Il nuovo Governo «giallorosso» è ai blocchi di partenza ed entrerà nella pienezza dei...

Governo : Padre Sorge - 'benedetto autogol Salvini - con Conte bis sussulto coscienza' : Palermo, 5 set (AdnKronos) - "Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane". E' quanto scrive su Twitter Padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare

Governo Conte : Lamorgese prende il posto di Salvini al Viminale - Di Maio agli Esteri : Il premier incaricato Giuseppe Conte, oggi, ha sciolto la riserva - accettando formalmente di formare il nuovo esecutivo - e, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha diffuso i nomi della squadra di Governo, composta da 21 ministri (9 dem, 10 pentastellati, 1 Leu ed 1 tecnico). Luigi Di Maio, ex vice premier è stato proposto come ministro degli Esteri, il posto di Matteo Salvini al Viminale, invece, è stato ...

Zingaretti benedice il governo Conte bis : "Abbiamo fermato Salvini" : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, benedice la nascita del governo Conte bis. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina all’esecutivo gialloverde, i dem hanno sin da subito teso una mano (seppur con qualche distinguo iniziale) al Movimento 5 Stelle. Ieri sera è arrivato l’ok degli attivisti pentastellati tramite la piattaforma Rousseau, oggi - ultimato il programma - Giuseppe Conte è salito al Colle per sciogliere la ...

Conte 2 - l’affondo di Salvini a Di Maio : “Dal Lavoro agli Esteri pur di sopravvivere” : Il ministro degli Interni uscente Matteo Salvini in una diretta Facebook passa in rassegna la nuova squadra dei ministri del nuovo governo Conte e non risparmia a nessuno critiche e battute sarcastiche: "Il primo record del governo è il record di ministri e poltrone. Nel governo giallorosso c'è posto per tutti. 21 ministri, non si nega un ministero a nessuno".Continua a leggere

Governo Conte 2 - Salvini commenta i nuovi ministri e sfotte Di Maio : “Lui - agli Esteri…” : “Di Maio agli Esteri, Di Maio agli Esteri”. Poi un lungo silenzio. “Chapeau. Uno che passa dal Lavoro agli Esteri nel giro di due settimane. Io non ce la farei. Il potere delle poltrone“. Matteo Salvini, dopo la lettura da parte di Giuseppe Conte della lista dei componenti del nuovo Governo, ha commentato i ministri. E si è soffermato sull’ex alleato, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. L'articolo Governo ...