Xiaomi Mi Smart Band 4 | migliori cinturini

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio. L'articolo Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per smartphone e tablet proviene da TuttoAndroid.

Mi Band 4 a 26€ - Monopattino Xiaomi - Smartphone e altri Codici Sconto GearBest! : GearBest, uno degli store cinesi più famosi ed affidabili sul web, non si ferma mai e come tutti i giorni mette a disposizione dei delle offerte molto interessanti sull’elettronica e la tecnologia in generale. Questa leggi di più...

Mi Band 4 WatchFaces mette a disposizione tutti i quadranti per la smartband di Xiaomi : Mi Band 4 WatchFaces è un'applicazione che mette a disposizione tutte le watchface per la smartBand di Xiaomi catalogate per traduzione linguistica, scaricabili e installabili in un attimo tramite Mi Fit o Amazfit App. L'articolo Mi Band 4 WatchFaces mette a disposizione tutti i quadranti per la smartBand di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Sono quattro gli smartphone Xiaomi con fotocamera da 108 megapixel in arrivo : Sono ben quattro gli smartphone con fotocamera da 108 megapixel in fase di sviluppo da parte di Xiaomi, che potrebbe commerciarne alcuni con il brand Redmi. L'articolo Sono quattro gli smartphone Xiaomi con fotocamera da 108 megapixel in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Soocas V1 è un nuovo spazzolino da denti elettrico smart di Xiaomi : Da Soocas, azienda "ecologia" del gruppo Xiaomi, arriva un nuovo spazzolino da denti elettrico: stiamo parlando di Soocas V1 Sonic Electric Toothbrush L'articolo Soocas V1 è un nuovo spazzolino da denti elettrico smart di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi ha brevettato la sciarpa smart che si autoriscalda : Fonte: Noelle Otto – Pexels.com Dagli smartwatch ai Google Glass, troviamo in commercio numerose soluzioni “wearable” per tutte le tasche ed esigenze e, se non bastasse, Xiaomi potrebbe rilasciare presto un nuovo accessorio apprezzato da chi teme il freddo. Il portale Gizmochina, infatti, annuncia che il brand cinese noto per la sua ampia gamma di dispositivi elettronici – tra cui smartphone, fitband e dispositivi ...

Xiaomi lancia un robot da cucina smart che costa appena 126 euro : Solista Solo smart Cooker è una cucina intelligente compatta finanziata da Xiaomi che combina tre funzioni in una: pentola, cucina a gas e cappa aspirante. Il gadget culinario viene fornito con una potenza massima di 1600 W e impiega un preciso sistema di controllo della temperatura che la mantiene fino al punto in cui sta per essere generato il fumo, in modo da assicurare che non si formi fuliggine in cucina e sollevare il "cuoco" dal ...

Le smart TV Xiaomi Mi TV 4 PRO - 4A PRO - 4C PRO e 4X PRO riceveranno Android 9 Pie a settembre : Xiaomi Mi TV 4 PRO, 4A PRO, 4C PRO e 4X PRO, le vecchie smart TV di Xiaomi, verranno aggiornate ad Android 9 Pie a partire dal prossimo mese di settembre. L'articolo Le smart TV Xiaomi Mi TV 4 PRO, 4A PRO, 4C PRO e 4X PRO riceveranno Android 9 Pie a settembre proviene da TuttoAndroid.

Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente : ecco le immagini : Xiaomi ha brevettato una sciarpa smart che è progettata per eliminare la necessità di regolare manualmente quanto deve stringersi intorno al collo L'articolo Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente: ecco le immagini proviene da TuttoAndroid.

L’esclusivo smartphone Meitu di Xiaomi arriverà il prossimo anno : Nelle scorse ore il CEO di Meitu ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che il primo smartphone di questo brand sarà lanciato il prossimo anno L'articolo L’esclusivo smartphone Meitu di Xiaomi arriverà il prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 4 : un nuovo smartphone di fascia alta con fotocamera da 108 MP : Arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo cellulare di Xiaomi con memoria da ben 1 TB e quattro fotocamere posteriori

È ufficiale : Xiaomi si prepara a lanciare il suo secondo smartphone 5G : Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, ha ammesso che il secondo smartphone 5G del brand esiste e che verrà commercializzato in Cina. L'articolo È ufficiale: Xiaomi si prepara a lanciare il suo secondo smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore abbraccia tanti nuovi smartphone - fra cui Xiaomi Mi A3 : Google approva e aggiunge nuovi dispositivi al suo sempre crescente elenco di dispositivi supportati da ARCore, dopo aver collaborato con gli OEM per calibrare le fotocamere e i sensori dei loro smartphone. Oggi il roster si arricchisce con 7 nuovi dispositivi, tra cui Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, Xiaomi Mi A3 e Realme X. L'articolo Google ARCore abbraccia tanti nuovi smartphone, fra cui Xiaomi Mi A3 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio : Xiaomi ha annunciato oggi una nuova campagna denominata "Xiaomi 5G Number One Player Club" con la quale la società recluterà 100 persone da tutto il mondo che avranno la possibilità di sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima di tutti e ricevere altri vantaggi. L'articolo Alcuni fortunati potranno sperimentare il nuovo smartphone 5G di Xiaomi prima del suo rilascio proviene da TuttoAndroid.