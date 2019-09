Volley, Europei: azzurre in semifinale

Un'ottima Italia batte in rimonta la Russia e vola inaglidi. Ledi Mazzanti, che sabato dovranno vedersela ancora una volta con la Serbia, nel match di Lodz in Polonia faticano un po' all'inizio, poi prendono le misure alle russe e chiudono con il punteggio di 3-1 (25-27 25-22 27-25 25-21). Tra le, benissimo Paola Egonu, top scorer con 28 punti, benissimo poi Miriam Sylla, con 19 punti (più 2 ace) e ottima anche in ricezione, e Indre Sorokaite (13 pt).(Di mercoledì 4 settembre 2019)