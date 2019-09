Portogallo | viaggio lento in Alentejo

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019)inininininininininLetteralmente «Al di là del Tago», la regione dell’è un territorio che occupa un terzo del, da est di Lisbona fino al confine spagnolo. Un’area immensa, dove si susseguono vallate coperte da vigneti, borghi medievali e pianure sterminate, scenografia di uno dei romanzi più belli della letteratura portoghese contemporanea, Levantado de Chão (tradotto in italiano con “Una terra chiamata”) di José Saramago, una storia toccante e cruda ambientata nei latifondi della regione lusitana del ‘900. Alle interminabili distese si alternano ...

cocco_ontheroad : Un #viaggio indimenticabile per #Porto alla scoperta di #cultura #tradizioni #cibo #vino @visitportonorth… - xxwildyoungxx : Già che ci siamo, io vorrei fare un viaggio l’estate prossima, le mie mete sarebbero il Portogallo o Tokyo, però no… - Sage_striaton : E quando qualcosa non e' unilaterale, e' perche' ho trovato gente vuota, bambinesca al 1000% che non capisce i suoi… -