Lista Uefa Roma | i calciatori scelti da Fonseca per l’Europa League

UFFICIALE - la Juventus ha consegnato la Lista alla Uefa - 3 esclusioni a sorpresa : La Juventus pochi minuti fa ha consegnato la lista alla Uefa per la partecipazione alla prossima Champions League. Restano fuori Emre Can, Chiellini e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Lista Uefa Atalanta - le scelte di Gasperini : inizia il sogno Champions League : Inizio di stagione dai due volti in casa Atalanta, successo all’esordio in rimonta contro la Spal, poi sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino. La squadra di Gasperini ha dimostrato di essere molto forte e si candida ad essere una protagonista anche in Champions League, nel frattempo è stata consegnata la Lista dei giocatori che parteciperanno alla massima competizione europea per club. Ecco l’elenco in ordine ...

Lista Uefa Lazio - l’elenco dei 24 calciatori per l’Europa League : Inizio di stagione importante in casa Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del successo in trasferta contro la Sampdoria e del pareggio nel derby contro la Roma, i biancocelesti si candidano ad essere protagonisti anche in Europa League. Nel frattempo la Lazio ha comunicato i nomi dei 24 calciatori inseriti nella Lista Uefa per la competizione europea, nell’elenco presenti ...

Lista Champions Napoli – Tonelli verso l’esclusione - tutti i criteri della UEFA : Lista Champions Napoli – Entro stasera a mezzanotte tutte le squadre presenti nei gironi di Champions dovranno depositare le Lista dei calciatori convocabili per la competizione. Lista Champions Napoli – Il termine per la consegna della Lista è vicino, per Ancelotti il nodo da sciogliere è sui 4 cresciuti localmente. Fuori uno tra Hysaj e Tonelli. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale UEFA “Le squadre di UEFA Champions ...

Gazzetta : Tonelli (molto probabilmente) fuori dalla Lista Uefa del Napoli : Stasera il Napoli dovrà presentare la lista Uefa per la Champions. Con le partenze all’ultimo momento di Chiriches e Verdi, scrive la Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità resterà fuori Tonelli, che alla fine è rimasto a Napoli. I 3 portieri che saranno nella lista di Ancelotti sono Meret, Ospina e Karnezis). In elenco 9 difensori: Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto, Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Ghoulam e Mario Rui. 5 i ...