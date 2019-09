Il Principe Harry vuole farci viaggiare in modo sostenibile

Il Principe Harry è ad Amsterdam per un'iniziativa rivolta a incentivare il turismo in Europa - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Harry è ad Amsterdam per un'iniziativa rivolta a incentivare il turismo in Europa 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'incontro di presentazione di "Trasvalyst", nato grazie a Booking.com, SkyScanner, CTrip, TripAdvisor

Il Principe Harry : Non vedo l’ora di portare Meghan Markle in Africa : È tutto pronto per il viaggio in Africa del Principe Harry e di Meghan Markle, in onore anche di Lady D, che si terrà il prossimi 23 settembre. C’è grande fermento per il primo tour ufficiale del Principe Harry e di Meghan Markle. Secondo quello che è stato riportato dalla stampa britannica, i duchi di Sussex partiranno per il territorio Africano il prossimo 23 settembre, per un lungo viaggio in cui toccheranno diversi paesi del ...

Meghan e il Principe Harry potrebbero trasferirsi a Los Angeles : parlano gli amici - : Francesca Galici Harry e Meghan starebbero pensando concretamente di lasciare il Regno Unito per trasferirsi a Los Angeles: è quello che affermano gli amici e che Kensington Palace non ha negato C'è un nuovo gossip che da qualche giorno circola nei corridoi reali della corte inglese e che riguarda Meghan Markle e il principe Harry. Stando a quanto riporta The Mirror, alcuni amici della coppia avrebbero ipotizzato che i due stiano ...

Il Principe Harry ha scritto la cosa più dolce sul prossimo viaggio in Africa con Meghan e Archie : <3 The post Il principe Harry ha scritto la cosa più dolce sul prossimo viaggio in Africa con Meghan e Archie appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - la regina Elisabetta contro il Principe Harry : «Questo non l'avrete mai...» : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...». Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta di Meghan Markle e del...

Meghan Markle - il Principe Harry affetto da depressione e panico. Il tragico racconto dopo la morte di Lady D : Per la Royal Family, e in particolar modo per il principe William e suo fratello, il principe Harry, questi sono giorni davvero particolari. Il 31 Agosto sarà infatti l'anniversario della morte dell'amata e discussa principessa Lady Diana, morta a Parigi nel 1997 in un incidente stradale. Ovviamente

I rumors : "Il Principe Harry aggressivo dopo la morte di Lady D" - : Francesca Galici La morte di Lady Diana ha fatto molto male al principe Harry che si è salvato solo grazie all'aiuto del fratello La morte di Lady Diana è stata uno choc per il mondo intero ma è stata una tragedia insuperabile per i suoi due figli. Harry e William erano poco più che bambini in quell'ormai lontana notte del 31 agosto 1997 e hanno dovuto affrontare il mondo che ha puntato loro gli obiettivi contro, senza più lo scudo ...

Il Principe William è infastidito dai comportamenti di Harry. La colpa è di Meghan? - : Carlo Lanna Secondo l'esperta di Corte ci sarebbe un'ulteriore frattura fra il principe William e il fratello Harry e la colpa sarebbe proprio di Meghan Markle Il ruolo che il principe William riveste fra le mura di Palazzo è molto diverso da quello di Harry, fratello e marito di Meghan Markle. Il futuro Re, secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate grazie a Ingrid Seward, esperta di Corte, non sta vivendo questo periodo con ...

Popolarità in calo per Meghan Markle e il Principe Harry. Gradimento ai minimi storici - : Carlo Lanna Le quotazioni di Meghan Markle e del principe Harry sono in caduta libera e la cause sarebbero molto diverse, ma in primis il carattere schivo della Duchessa, non andrebbe a genio agli estimatori della Corona Ci sono guai in vista nel mondo dorato di Meghan Markle e del principe Harry. Secondo quanto è stato riportato da Oggi, la Popolarità dei duchi di Sussex sarebbe in calo. I dati parlano molto chiaro. Dal royal ...

Meghan Markle - vacanze in Sicilia con il Principe Harry e il piccolo Archie : I duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, hanno scelto la Sicilia per le loro prime vacanze estive con il loro primogenito Archie Harrison. A rivelarlo è il quotidiano britannico Express, che ha messo sotto la lente di ingrandimento la lunga vacanza dei duchi, che avrebbero "svolazzato' per l'Europa mediterranea a bordo di un jet privato. La vacanza italiana in Sicilia di Meghan ed Harry Terra di limoni gialli come il sole e di mare ...

Ellen De Generes difende il Principe Harry e Meghan dagli attacchi - : Novella Toloni La popolare conduttrice americana si è schierata in favore dei Duchi di Sussex bersagliati dalla critica per i recenti voli privati considerati inquinanti, esprimendo il suo pensiero in un post social Dopo Elton John anche l'attrice e conduttrice statunitense Ellen De Generes si schiera in difesa del Principe Harry e della moglie Meghan Markle. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia reale è finita al centro delle ...

Cressida Bonas - ex delusa del Principe Harry - si sposa (con un "nuovo" Harry) : Perso un Harry, si può sempre trovarne un altro. È stata questa la filosofia messa in pratica Cressida Bonas, ex fidanzata di Harry d’Inghilterra che, a poco più di un anno dal royal wedding del principe e Meghan Markle, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale. Il nome del fortunato? Harry Wentworth-Stanley.Segno del destino o frutto di un’inconscia volontà, la modella Cressidra ha reso noto al mondo ...

