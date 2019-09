Formula 2 | Correa trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna | gli

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il pilota coinvolto nell’incidente costato la vita ad Anthoine Hubert è statoin unaJuan Manuel, il pilota coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, ha lasciato l’ospedale di Liegi per esserein unain. Qui, il driver ecuadoriano proseguirà nel suo programma di recupero, con l’obiettivo di rimettersi in sesto dopo le fratture ad entrambe le gambe e la lesione alla colonna vertebrale che, per fortuna, non determinerà alcuna paralisi. Una volta in grado di poter affrontare lunghi viaggi,potrà tornare a casa e continuare lì la sua lenta ripresa.L'articolo2,in unain: gli aggiornamenti SPORTFAIR.

SkySportF1 : Morto il pilota Anthoine Hubert Il francese coinvolto in un incidente in Gara-1 ? - SkySportF1 : Operato a Liegi Juan Manuel #Correa Per lui fratture a entrambe le gambe e una leggera lesione al midollo spinale G… - SkySportF1 : Incidente pauroso in F2 Coinvolti Hubert e Correa Gli aggiornamenti ? -