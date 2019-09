Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Guarda le fasi lunari e aspetta che arrivi il momento giusto. Ladiè agli sgoccioli e in attesa di vedere i bimbi che porta in grembo la modispensa consigli alle future mamme. Racconta di aver preso 11in novegrazie a una dieta a basso indice insulinico: “Non perché sono una psyco fissata col peso, ma perché fa bene!”. Scatta un selfie in lingerie davanti allo specchio mostrando un fisico asciutto e un bel pancione. E condivide con le fan ricette e consigli in: “Non ingrassi, il feto è più protetto, il travaglio più veloce (speriamo)” spiega sui social. “Soprattutto in questi ultimi giorni di attesa, anche se la voglia di zuccheri e carboidrati aumenta, cerco di mantenermi con proteine, grassi e verdure… poi dopo mi premio” aggiunge facendo il countdown.

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Fiammetta Cicogna, bilancio della gravidanza gemellare: 11 chili in 9 mesi #fiammettacicogna - zazoomblog : Fiammetta Cicogna in grande forma al nono mese di gravidanza: «Due gemelli ho preso 11 kg. Ecco i miei segreti» -… - zazoomnews : Fiammetta Cicogna in grande forma al nono mese di gravidanza: «Due gemelli ho preso 11 kg. Ecco i miei segreti» -… -