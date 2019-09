Emre Can fuori da lista Champions Juventus A saperlo prima sarei andato via

Mercato Juventus - via Emre Can : pronto il nuovo colpo a parametro zero! : Mercato Juventus- Archiviata l’attuale sessione di Mercato estiva, la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di Mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Quasi certo l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi […] More

Juventus - Emre Can e Mandžukic fuori da lista Champions. Il tedesco : “Scioccante - rifiutato il Psg con la promessa che avrei partecipato” : Se il mercato in entrata ha consegnato a Maurizio Sarri rinforzi importanti in difesa e a centrocampo, con anche dei ritorni graditi all’allenatore toscano in attacco, come quello di Gonzalo Higuain che ha giocato le prime due gare di campionato da centravanti titolare, la lunga sessione di compravendite juventina ha lasciato qualche esubero di troppo nella rosa bianconera. E le prime conseguenze si sono viste nell’ufficializzazione ...

Juventus - Emre Can è una furia dopo l’esclusione dalla lista Champions : “vi svelo cosa mi avevano promesso” : Il centrocampista bianconero si è sfogato dopo l’esclusione dalla lista Champions, ufficializzata nella giornata di ieri La rosa extra-large della Juventus obbligava a dei tagli clamorosi, così a rimanere fuori dalla lista Champions sono stati Mandzukic ed Emre Can, oltre agli infortunati Perin, Pjaca e Chiellini. Tano Pecoraro/LaPresse Una scelta che ha spiazzato e non poco il centrocampista tedesco, sfogatosi con i media tedeschi ...

