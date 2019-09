E se Nier | Automata fosse stato cancellato perché Yoko Taro odia svegliarsi presto

Astral Chain era in sviluppo da prima di Nier : Automata e doveva presentare squadre composte da 3 personaggi : La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato una nuova intervista con gli sviluppatori di Astral Chain, il director Takahisa Taura, il supervisore Hideki Kamiya e il produttore Eijiro Nishimura e in questa occasione sono stati svelati alcuni interessanti retroscena.Innanzitutto Nintendo decise di contattare PlatinumGames per creare il gioco, ma lo sviluppo è durato molto tempo, poiché i lavori iniziarono da prima dello sviluppo di NieR: Automata. ...