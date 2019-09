Sì al governo M5S-PD | 79% dei voti a favore su Rousseau

governo : terminato vertice tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Dopo l’incontro con i capigruppo, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, sarebbe in riunione con due esponenti del Partito Democratico, gli ex ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando, e con il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. In separata sede, invece, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (PD) hanno lavorato con Francesco D'Uva e Vincenzo Spadafora (M5S).AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' ...

Rousseau - gli iscritti M5s hanno detto Sì al governo Conte 2 : a favore il 79 - 3% dei votanti : Per gli iscritti del Movimento 5 stelle il governo Conte 2 può partire. Il 79,3 per cento dei votanti (63.146 persone) si è espresso a favore, contrario il 20,7 per cento (16.488 persone). In totale hanno partecipato alla votazione 79.634 iscritti su una base di 117.194. Le urne sono state aperte dalle 9 alle 18. Il risultato finale è stato reso pubblico dopo più di un’ora di attesa. Per la prima volta l’associazione ha diffuso dati ...

Iscritti M5S votano sì al nuovo governo Conte 2 : Gli Iscritti del Movimento 5 stelle hanno approvato l'intesa nascente per una maggioranza di governo con il Pd, nella votazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il quesito al quale sono stati chiamati a rispondere recitava: "Sei d'accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Hanno partecipato alla votazione 79.634 attivisti (il requisito minimo erano i sei mesi di ...

Votazione su Rousseau - gli iscritti M5s hanno deciso : il governo con il Pd si farà : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno votato a favore dell'accordo di governo tra i pentastellati e il Partito Democratico. Sulla piattaforma Rousseau hanno votato 79mila persone (nuovo record per le votazioni sulla piattaforma): favorevole il 79%, contrario il 21%. Con il via libera degli attivisti M5s arriva l'ok al governo Conte bis.Continua a leggere

governo M5S-PD - chiusa la votazione su Rousseau. Attesa per il risultato : Record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in Attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al Governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

governo - vertice in corso tra Conte e i capigruppo M5S e PD : AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - E' terminato l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Bocche cucite per ora.AGGIORNAMENTO 16.00 - Giuseppe Conte ha fatto rientro a Palazzo Chigi e l'incontro è iniziato.AGGIORNAMENTO 15.40 - La delegazione del Partito Democratico è arrivata a Palazzo Chigi, ma a mancare all'appello è il premier incaricato Giuseppe Conte, che si è allontanato in ...

