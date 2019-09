Red Dead Online | aggiornamento in arrivo il 10 settembre

La redenzione nascosta dietro Red Dead Redemption 2 - editoriale : La dissacrante desensibilizzazione della violenza portata avanti da Rockstar Games è diventata quasi un manifesto della filosofia della software house, una fucina di artisti che è da sempre determinata a non chiudere un occhio di fronte alle ingiustizie, alle difficili tematiche politiche e alle grandi discussioni sociali. Un focus, questo, che è possibile ritrovare all'interno di qualsiasi istanza di Grand Theft Auto, serie oltremodo attuale e ...

Red Dead Redemption : ecco le immagini della remastered non ufficiale per PC : Il primo (come il secondo capitolo) Red Dead Redemption non è mai arrivato su PC e di conseguenza un gruppo di volenterosi modder ha deciso di rimboccarsi le maniche per portare la perla di Rockstar anche su PC.La remaster si chiama Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project e si basa sulle versioni Xenia/RPCS3. L'obiettivo del progetto è quello di remasterizzare ed ottimizzare il gioco per PC, in questo modo Red Dead Redemption apparirà ...

Rockstar Games tenta di registrare il marchio "Bonaire" in Australia : nuovo gioco o DLC in arrivo per Red Dead Redemption 2? : Sembra che in futuro avremo novità per quanto riguarda Rockstar Games. La società ha infatti tentato di registrare il marchio "Bonaire" all'interno del sito di rating Australiano.Attualmente non è del tutto chiaro cosa sia questo "Bonaire", ma attualmente l'Australia ha rimandato al mittente la classificazione. L'unico indizio che abbiamo indica che sarà un "gioco per computer" (termine generico usato per tutti i giochi di diverse piattaforme, ...

Dwight verso la Redenzione in Fear The Walking Dead 5×10 : MTV rimanda ancora la messa in onda? : Continua la programmazione americana di Fear The Walking Dead 5 ma lo stesso non si può dire di quella italiana. L'11 agosto scorso, su AMC, lo spin off di The Walking Dead ha ripreso la sua corsa verso il gran finale di questa ottima stagione ma in Italia è tutto ancora fermo ad un non meglio precisato agosto. In un primo momento i fan si erano piazzati davanti allo schermo il 4 agosto, poi pensavano fosse l'11 il momento giusto e adesso ...

Red Dead Redemption 2 sono più solo su console - pronte edizioni PC e Google Stadia? : Un vero e proprio successo planetario quello che il mese di ottobre dello scorso anno ha visto protagonista Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo della serie marchiata Rockstar Games dedicata al free roaming di stampo western. Un successo ampiamente preannunciato che non ha mancato di presentarsi in pompa magna, calamitando su di sé le attenzioni di milioni di utenti in tutto il globo e creando una community attivissima quotidianamente nel ...

Red Dead Online : Arrivano i Bonus per La terra delle opportunità : Mentre contempli il tuo ruolo nella frontiera e i piani futuri per le nuove opportunità in arrivo quest'estate, approfitta delle ricompense maggiorate delle missioni e degli sconti sulle armi disponibili in Red Dead Online fino al 19 agosto.Alcuni seguono un codice di vita ben preciso: preferiscono la morte al disonore e ricorrono alle armi come risorsa estrema. Ne conosci sicuramente qualcuno. Di contro, esistono anche malviventi più incalliti ...

Red Dead Online – Bonus per La terra delle opportunità : Mentre contempli il tuo ruolo nella frontiera e i piani futuri per le nuove opportunità in arrivo quest’estate, approfitta delle ricompense maggiorate delle missioni e degli sconti sulle armi disponibili in Red Dead Online fino al 19 agosto. Alcuni seguono un codice di vita ben preciso: preferiscono la morte al disonore e ricorrono alle armi come risorsa estrema. Ne conosci sicuramente qualcuno. Di contro, esistono anche ...

Red Dead Redemption 2 a quota 25 milioni di copie distribuite : Red Dead Redemption 2 di Rockstar ha distribuito ben 25 milioni di copie. La società madre Take-Two Interactive ha annunciato il traguardo nel recente report sugli utili.La nuova cifra conta le copie distribuite fino al 30 giugno e il dato mette in risalto un aumento rispetto alla cifra di 24 milioni annunciata a maggio (copie distribuite fino al 31 aprile 2019) e 23 milioni annunciate a febbraio 2019 (copie distribuite fino al 31 dicembre 2018) ...

Red Dead Online : in arrivo nuovi ruoli e tante altre novità : Gli sviluppatori di Rockstar hanno annunciato che il loro Red Dead Online (componente Online di Red Dead Redemption 2) riceverà un nuovo aggiornamento alla fine dell'estate. Tra le novità più importanti troviamo i nuovi ruoli cacciatore di taglie, commerciante e collettore.Il ruolo del cacciatore di taglie sarà quello di seguire le tracce dei ricercati, fino a stanarli per poi catturarli o ucciderli, ovviamente i bersagli possono anche essere ...

Red Dead Online : ottieni RDO$ e PE extra nelle partite Serie letale : Rockstar ha recentemente diffuso un nuovo comunicato in cui vengono elencate le novità di Red Dead Online, ovvero la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2:L'elenco partite Serie letale ricompensa chi ha il coraggio di affrontare i suoi nemici faccia a faccia in modalità a eliminazione singola come Niente sprechi e Corsa alle armi. I giocatori che si cimenteranno negli eventi di Serie letale riceveranno il 50% di RDO$ e PE in più. ...

Red Dead Online : ottieni RDO$ e PE extra nelle partite Serie letale : L’elenco partite Serie letale ricompensa chi ha il coraggio di affrontare i suoi nemici faccia a faccia in modalità a eliminazione singola come Niente sprechi e Corsa alle armi. I giocatori che si cimenteranno negli eventi di Serie letale riceveranno il 50% di RDO$ e PE in più. Inoltre, tutte le Carte abilità equipaggiate forniranno il 30% di PE in più. Questa settimana ...

I rumor sul remake di Red Dead Redemption e sul DLC di Red Dead Redemption 2 sono palesemente dei fake : Qualche giorno fa sono emerse alcune indiscrezioni riguardo ad un ipotetico remake del primo Red Dead Redemption e all'arrivo di un DLC per Red Dead Redemption 2. A quanto pare i rumor erano palesemente falsi ed è stato il leaker stesso ad ammetterlo. Ma andiamo con ordine.All'interno di Reddit i giorni scorsi è apparso un post dell'utente throwaway11113454 il quale dichiarava di avere un amico che lavorava per Rockstar Games come ...

Red Dead Redemption 2 si prepara a ricevere un DLC a tema alieni? : Rockstar ha da poco inaugurato il suo lussuoso casino all'interno di GTA Online, tuttavia alcune recenti voci vedono la famosa compagnia al lavoro su un misterioso DLC per Red Dead Redemption 2, incentrato sugli alieni.L'utente Reddit throwaway11113454 afferma infatti che la conferma è arrivata da un suo amico ed environment artist di Rockstar, il presunto DLC vede infatti il ritorno sulla scena di Arthur Morgan e sarà pubblicato verso inizio ...

Il remake di Red Dead Redemption è in sviluppo? : Una nuovo rumor sostiene che Rockstar Games sta attualmente lavorando a un remake di Red Dead Redemption in uscita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Sembrerebbe che il titolo sia in fase di sviluppo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Scarlett, e forse anche per PC. Inoltre, Rockstar starebbe lavorando anche a un DLC di Red Dead Redemption 2.La fonte sostiene che il progetto sarà più un remake che un remaster e che sarà in linea con il ...