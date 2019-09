Lei lo rifiuta e lui la colpisce con dodici coltellate | salvata dal cane

92 anni vuole baciare il suo vicino 53 enne - lui rifiuta - Lei gli spara : Da sei mesi erano vicini di casa. Un’anziana donna di 92 anni vedova si era invaghita del suo nuovo vicino , un uomo di 53 anni divorziato. Le si chiama Helen Staudinger e nonostante la tenera età di 92 anni non ha perso le speranze di avere un fidanzato. Lui si chiama Dwight Bettner, 53 anni , separato e convinto di rimanere per ancora lungo tempo single. L’anziana donna si era invaghita dell’uomo così un giorno ha suonato alla porta ...

Maria De Filippi punta Laura Chiatti per un nuovo show (ma Lei rifiuta) : Maria De Filippi convoca Laura Chiatti , ma l’attrice rifiuta l’offerta Quando Maria De Filippi chiama per prendere parte ad un nuovo show è difficile che qualcuno degli addetti ai lavori rifiuto l’invito. Ogni programma della moglie di Maurizio Costanzo finisce col diventare un successo e, per questo motivo, è raro che qualcuno (nel mondo della […] L'articolo Maria De Filippi punta Laura Chiatti per un nuovo show (ma lei ...

Lei rifiuta le sue avance e lui si vendica sparando un colpo alla testa alla figlia di 10 mesi : Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesse rifiutato le sue avance ad una festa. Così, per vendicarsi, ha esploso un colpo di pistola alla testa della figlia di lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su ...