Di Maio | “Tutti i nostri 20 punti nel programma”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma, 3 sett. (AdnKronos) – “Posso dirvi già da ora che tutti i 20che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo”. Lo scrive Luigi Disulla sua pagina Facebook. “Dal blocco dell’aumento dell’Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle, dalla riforma della giustizia alla legge sul conflitto di interessi, fino alle concessioni autostradali. Buon voto a tutti su “. L'articolo Di: “Tutti i20nel programma” CalcioWeb.

Gilles_Simeoni : Ghjornu di rientrata per tutti i ciucci di #Corsica, e so familglie, è i so maestri. A scola, puntellu maiò di a su… - AndreaMarcucci : Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. sue ambizioni personali ri… - giornalettismo : Quando si votava per l'autorizzazione a procedere contro #Salvini, il #M5S spiegò in tutti i modi perché era giusto… -