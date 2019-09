Di Maio | nelle prossime ore squadra di governo | Conte super partes

Conte bis - plebiscito su Rousseau : vince il sì col 79 - 3% Di Maio esulta : "Crisi risolta non nelle segrete stanze" : Il 79,3% dei votanti sulla piattaforma Rousseau, pari a 63.146 voti, ha approvato l'accordo con il Pd per formare il secondo governo Conte. 16.488 votanti (20,7%) hanno bocciato l'accordo. Lo annuncia l'associazione Rousseau. "Nel corso di questa votazione si e' segnato un... Segui su affaritaliani.it

Zingaretti : "Via i 2 vicepremier" Ora la palla nelle mani Di Maio : Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perchè la carica di secondo del nuovo governo Conte è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per se' in virtu' del fatto che i Cinque Stelle, proprio con Conte, hanno gia' ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio Segui su affaritaliani.it

Conte bis - Feltri : 'Nelle mani di incompetenti - Di Maio e Zingaretti buffoni di talento' : Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico dovranno superare i dissidi emersi nelle ultime ore affinché, alla fine, si formi un nuovo governo sostenuto da una maggioranza giallorossa. Le parole di Di Maio che ha chiesto che le priorità grilline diventino condizioni imprescindibili hanno infastidito la controparte e adesso si lavora per ritrovare un feeling destinato, eventualmente, a condurre alla formazione di un esecutivo che suscita chiari ...

Governo - è stallo nelle trattative : il PD incolpa le 'ambizioni' di Luigi Di Maio : Le trattative per la composizione di un nuovo Governo dopo la crisi aperta da Matteo Salvini e le polemiche dimissioni del Presidente del Consiglio Conte si stanno pericolosamente complicando. Il Movimento Cinque Stelle, dopo l'incontro-fiume della scorsa notte con il PD ha annullato l'appuntamento concordato per questa mattina alle ore 11 a palazzo Chigi. La motivazione addotta dai vertici pentastellati è dovuta al tentennamento dei democratici ...

Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un "governo del presidente" : E pensare che volevano l’impeachment. Ora invece Sergio Mattarella è l’àncora di salvezza a cui si aggrappa il Movimento 5 Stelle per dare un futuro alla legislatura e a se stesso senza troppi traumi interiori. Ormai tra i pentastellati l’idea di un governo di scopo, che tagli il numero dei parlamentari, riscriva la legge elettorale e approvi la nuova legge di bilancio, è stata sdoganata. E si è ...

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del governo nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Governo - Salvini : “Futuro? Siamo nelle mani di Dio. Non ho appuntamenti con Di Maio” : “Non ho incontri in agenda. Per il futuro Siamo nelle mani del buon Dio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l’altro vicepremier Luigi Di Maio e se il Governo durerà ancora a lungo. Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l’attuazione del numero di emergenza europeo 112. L'articolo ...