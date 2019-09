Calciomercato | in Italia tornano i campioni anche dalla Premier e si trattengono i top

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) È stata una sessione dilunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandidall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già l’anno scorso ha messo piede un certo Cristiano Ronaldo, o negli spogliatoi delle milanesi: il mercato in vista della stagione 2019-2020 ha regalato colpi a effettotra le medio-piccole. Senza tenere conto che molte squadre hanno fatto sacrifici per trattenere i loro top player, per una stagione che si spera sia più equilibrata e permetta allene di cogliere i fruttinelle competizioni europee. A dare il via alla stagione ...

MatteoPedrosi : Prova il colpo a sorpresa il #Milan: ??Ante #Rebic è in viaggio verso l’Italia per negoziare con i rossoneri. C’è gi… - DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Llorente è atterrato in Italia ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, la prima FOTO di #Arana in Italia -