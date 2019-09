Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – Dopo il grande successo di partecipazione della prima edizione, riparte oggi al Binario F, il Centro per le Competenze Digitali dia Roma, la PAAcademy, il progetto nato dallatra PAcon l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione di enti e aziende pubbliche attraverso un percorso formativo con workshop e laboratori pratici gratuiti e aperti a tutti. La PAAcademy si rivolge soprattutto ai professionisti della comunicazione e informazione, del digitale, della Pubblica Amministrazione, delle utilities, delle imprese e si propone di aiutarli ad acquisire le competenze necessarie per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, che sempre piu’ dimostrano di volersi interfacciare con un servizio pubblico i cui processi siano semplificati, rapidi e digitalizzati. Tanti gli argomenti che saranno affrontati ...

CittadinidiTwtt : @Bononlau, Public Policy Director Southern Europe di Facebook e il presidente di PA Social, @fdicos10 danno il via… - romadailynews : Al via la ‘PA Social Academy’, in #collaborazione con #Facebook: #Roma – Dopo il grande… - AlboBagheria : Ordinanza sindacale per la chiusura al traffico veicolare della via Franco Tempra il giorno 08 settembre 2019. -