Porsche Cayenne Coupé | la prova de Il Fatto it – Col tetto basso c’è più gusto – FOTO

Porsche Cayenne<br> - 680 CV per la Turbo S E-Hybrid : La Porsche Cayenne più potente di sempre è ibrida. Come già visto sull'ammiraglia Panamera, la Casa di Zuffenhausen ha scelto la via dell'elettrificazione per creare la Suv più performante della propria storia. La Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid è la nuova punta di diamante dell'offerta a ruote alte del costruttore tedesco, tanto per prestazioni quanto per prezzi. Disponibile anche in versione coupé, la sport utility ibrida plug-in è già ...