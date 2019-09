Gazzetta | Wanda Nara rischia di essere esclusa da Tiki Taka

Gazzetta : Icardi resta in silenzio mentre Wanda continua a fare la protagonista : De Laurentiis ha dato tempo fino a giovedì a Icardi per decidere se accettare l’offerta del Napoli, ma l’argentino sembra ancora poco convinto e non mostra segnali perché resta in attesa di una mossa della Juve che non arriva, come scrive la Gazzetta dello Sport. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito. Ma sinora dalla Continassa non sono ...

Gazzetta : Wanda incinta? Forse è questo che condiziona le scelte di Icardi : C’era una deadline che Mauro Icardi e Wanda si erano dati per decidere il loro futuro, scrive la Gazzetta dello Sport. Il termine era fine luglio. E’ passato e adesso non ci sono margini per un trasferimento altrove. Il motivo, come ha scritto anche il Corriere dello Sport, è familiare. Non ci sono i margini temporali per organizzare un trasloco e spostare tutti i figli altrove. Icardi, così, ha fatto sapere di voler restare almeno ...