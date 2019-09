Astrofisica | guerre stellari in un universo quantistico

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Essere contemporaneamente in due posti diversi: è uno dei grandi rompicapi della meccanica quantistica, che agli inizi del secolo scorso ha sconvolto le regole della fisica teorizzando un microcosmo che non obbedisce ai principi della meccanica classica. I “mattoni” che comprendono l’microscopico – elettroni, protoni, quark e via dicendo – sarebbero infatti dotati di proprietà indeterminate. Ragion per cui – spiega Global Science – diventa plausibile che una particella possa occupare nello stesso momento due o più stadi diversi. Questa caratteristica, chiamata anche superposizione quantistica, viene ora portata all’estremo da un team di fisici dello Stevens Institute of Technology, dell’Università di Vienna e dell’Università del Queensland. Secondo gli scienziati, le particelle non sono le sole realtà che possono trovarsi in uno stato di superposizione. In un ...