Toni Servillo : “Gli infiniti problemi di Napoli alimentano una creatività che non si ferma mai” : Alla Mostra di Venezia, tra i napoletani presenti, c’è anche Toni Servillo con “5 è il numero perfetto. E’ la storia di un ex sicario, Peppino Lo Cicero (interpretato da Servillo) che, nella Napoli degli anni Settanta, è costretto a tornare in azione per vendetta. Accanto a lui, Valeria Golino e Carlo Buccirosso. Oggi Repubblica dedica a Servillo un’intervista in cui, oltre ad alcuni dettagli del film, ci sono anche ...

5 È Il Numero Perfetto - a Venezia 76 l’esordio alla regia di Igort col guappo Toni Servillo : Dopo che si è a lungo cercato un regista adatto per portarlo sul grande schermo, alla fine è stato il fumettista Igort (Igor Tuveri) a dirigere lui stesso il film tratto dal suo graphic novel più celebre, 5 È Il Numero Perfetto, esordendo al cinema a sessant’anni. Proiettato ieri in anteprima alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia, il film inizia con titoli di testa stilizzati da fumetto, che richiamano anche il grande Saul Bass. ...

Venezia 76 - così Toni Servillo ha convinto l’artista Igort a girare 5 è il numero perfetto : Il cinema come una nuova frontiera, una vera sfida a completamento dello sguardo di fumettista, narratore e musicista. E una Napoli notturna, metafisica e deserta. Ecco l’origine e il cuore pulsante di 5 è il numero perfetto dell’ “esordiente” Igort. Ispirata ovviamente all’omonima graphic novel che l’artista dal 2004 ha tentato di adattare per il grande schermo (“diversi registi si sono cimentati ma io ho sempre cambiato posizione”) fino alla ...

5 è il numero perfetto - una clip del film con Toni Servillo : Il sicario Toni Servillo, l’amante in perenne attesa Valeria Golino e l’amico di una vita Carlo Buccirosso formano il triangolo attorno al quale si snoda 5 è il numero perfetto, opera prima di Igort, al secolo Igor Tuveri, che porta sul grande schermo l’adattamento della sua omonima graphic novel pubblicata nel 2002 con la casa editrice Coconino Press, fondata e diretta dallo stesso Tuveri. Una Napoli insolita, “notturna, piovosa e metafisica”, ...

Venezia 76 film in concorso - da Woody Allen a Martin Scorsese ma anche Toni Servillo e Favino - tutti i rumors secondo l’Hollywood Reporter : Venezia 76, i possibili 20 film in concorso secondo l'Hollywood Reporter. Il quotidiano americano ha predetto "Il Traditore" a Cannes Cominciano a scaldarsi i motori per la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 76. Il 25 luglio Paolo Baratta e Alberto Barbera sveleranno il programma ufficiale alla ...

