Simone Pepe | ' La Juve ha una squadra fortissima | è strano vedere esultare Conte all' Inter'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) E' stato uno degli artefici dellantus 'contiana', giocando ben cinque stagioni in bianconero ottenendo altrettante vittorie del campionato: parliamo di, che recentemente ha compiuto 36 anni e che, dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2017, attualmente ricopre il ruolo di agente sportivo, seguendo alcuni giocatori che, a detta sua, preferisce non pubblicizzare proprio per lasciarli tranquilli così pensano solo a giocare a calcio. L'ex bianconero è statovistato dal noto sito ilbianconero.com e ha avuto modo di parlare dellantus, della differenza fra Antonioe Massimiliano Allegri e allo stesso tempo lanciando una piccola 'frecciatina' al tecnico salentino per l'esultanza nell'nella prima partita di Serie A contro il Lecce. Perinfatti è statogioire Antonioda tecnico dell'dopo 30 anni dintus, ma allo stesso ...

