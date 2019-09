Patrick Dempsey è Harry Quebert | scrittore accusato d' omicidio da lunedì 2 su Canale 5

La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 - ufficiale la data di debutto del thriller con Patrick Dempsey : Annunciata da uno spot già nel bel mezzo dell'estate, la programmazione de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 è ormai ufficiale: la serie in dieci episodi con protagonista Patrick Dempsey debutta in prima serata lunedì 2 settembre. Canale5 trasmette in prima visione in chiaro la serie tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore svizzero Joel Dicker: la trasposizione televisiva del giallo che racconta su più livelli temporali la ...

Patrick Dempsey premiato per l’impegno al fianco dei malati di cancro : “La mia missione di vita” : Dottore in tv, benefattore nella vita: Patrick Dempsey è stato premiato per il suo impegno al fianco dei malati di cancro coi centri di assistenza per pazienti oncologici che ha creato nel Maine. L'ex interprete di Derek Shepherd in Grey's Anatomy ha ricevuto il suo premio durante la 34a edizione del Food & Wine Benefit California Spirit della American Cancer Society durante lo scorso fine settimana, quando gli è stato assegnato ...

La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 a settembre - il thriller con Patrick Dempsey in prima tv in chiaro : Un promo attualmente in rotazione sull'ammiraglia Mediaset annuncia l'arrivo della serie La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 a settembre. Non c'è ancora una data precisa per il debutto del thriller con protagonista Patrick Dempsey, ma per Canale5 si tratterà di un titolo su cui puntare per aprire la nuova stagione televisiva. Già trasmessa da Sky Atlantic la scorsa primavera in anteprima assoluta per l'Italia, la serie tratta dal ...