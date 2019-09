Lewis Hamilton F1 | GP Belgio 2019 | “Con un paio di giri in più ci avrei provato

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP del Belgio : Lewis Hamilton allunga - +65 su Bottas. Vettel quarto a -99 : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 dopo il GP del Belgio, il britannico vanta infatti 65 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ed è sempre più vicino alla conquista del sesto titolo iridato. Sebastian Vettel è il miglior ferrarista a 99 punti di distacco ma è quarto dietro anche a Max Verstappen mentre Charles Leclerc è quinto dopo la bella vittoria a Spa. Di seguito la Classifica del ...

Formula 1 – Che botta per Hamilton nelle FP3 - Lewis si stampa contro le barriere : Mercedes mezza distrutta [VIDEO] : Il pilota della Mercedes causa la prima bandiera rossa della terza sessione di prove libere, stampandosi contro le barriere La mattina della Mercedes a Spa non poteva andare peggio di così, incidente per Lewis Hamilton nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Il pilota britannico perde il controllo della sua monoposto al La Fagne, stampandosi contro il muro di protezione a velocità comunque sostenuta. mezza ...

Lewis Hamilton inaugura la Neat Burger - catena di hamburger vegani : Non più solo Formula 1. Lewis Hamilton si apre al mondo vegano. La notizia è sul Sole 24 Ore. Il pluricampione del mondo, il prossimo 2 settembre, inaugurerà a Londra il primo punto di ristoro della catena Neat Burger, hamBurger vegani, appunto. Il locale, che sorge a due passi da Regent Street, sarà solo il primo di 14 nuovi punti simili. Nel progetto, Hamilton è partner del gruppo The Cream Group. La Neat Burger utilizzerà i prodotti di Beyond ...

Lewis Hamilton - fast&burger. Il campione apre la prima catena di hamburger vegani a Londra : Il pilota, vegetariano convinto, è partner in un progetto che prevede l’apertura di 14 locali dove verranno serviti hamburger veggie sostenibili, sani ed etici forniti da Beyond Meat

Formula 1 – Dal messaggino di Lewis Hamilton ai piani B in caso di mancato rinnovo - Bottas svela : “sono cose private” : Valtteri Bottas soddisfatto, felice e motivato a Spa: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa in Belgio Ritorno felice in pista per Valtteri Bottas: la Mercedes ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto del pilota finlandese, confermandolo anche per il 2020. In conferenza stampa, dunque, a Bottas sono state poste diverse domande riguardo questa splendida notizia: “è sempre una bella notizia quando hai ...

MotoGp – Marquez e quel desiderio di incontrare Lewis Hamilton : “io in F1? Mi sono dimostrato veloce - ma…” : Marc Marquez e la sua competitività in Formula 1: il campione della Honda sogna di incontrare Lewis Hamilton Domenica amarissima a Silverstone per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda è stato beffato al fotofinish da Alex Rins, che si è preso una vittoria speciale al Gran Premio di Gran Bretagna. Il campione del mondo in carica rimane comunque saldamente in vetta alla classifica piloti e grazie ai 20 punti conquistati ieri e alla caduta ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

Formula 1 – Dal rapporto con Verstappen all’abilità da rubare a Hamilton - Leclerc svela : “ecco cosa vorrei di Lewis” : La sincerità di Charles Leclerc: dal rapporto con Verstappen al’abilità da ‘rubare’ a Lewis Hamilton Charles Leclerc ha vissuto una prima metà di stagione difficile con la Ferrari. Il giovane monegasco si sta godendo un po’ di relax, approfittando della pausa estiva per ricarica pienamente le energie e tornare in pista più in forma che mai. photo4/Lapresse Intanto, intervistato dal Corriere della Sera, Leclerc ha ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

Formula 1 – Verstappen al veleno - che affondo a Lewis Hamilton : frecciatine pungenti dell’olandese : Fischiano le orecchie di Lewis Hamilton: quante frecciatine di Verstappen al britannico della Mercedes La Formula 1 è in vacanza, ma con Max Verstappen non ci si annoia mai: l’olandese della Red Bull è stato infatti protagonista di un’intervista a Motorsport inglese, che rende la pausa estiva della F1 infuocata. Così come quando si trova in pista a battagliare con i suoi rivali, Verstappen è stato durissimo, questa volta nei ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba Lewis Hamilton : l’olandese incorona Fernando Alonso : Il pilota olandese ha provato a stilare una classifica dei piloti più forti dell’ultima generazione, snobbando Lewis Hamilton E’ senza dubbio la stagione della consacrazione per Max Verstappen, riuscito finalmente a trovare quella continuità mancata negli ultimi anni. Due vittorie e una pole per l’olandese nella prima parte di questo Mondiale, un bottino niente male che gli permette di navigare in terza posizione nella ...

F1 - Lewis Hamilton replica a Rosberg : “Parlerà sempre male di me per invidia. Mi ritiro? Mai stato così bene” : Lewis Hamilton si sta godendo le meritate vacanze estive, il britannico si trova in testa alla classifica del Mondiale F1 con 62 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e sembra ormai lanciatissimo verso la conquista del sesto titolo iridato della carriera (a -1 dallo storico record di Michael Schumacher). Alla vigilia del GP di Ungheria corso lo scorso weekend e vinto proprio dall’alfiere della Mercedes, Nico Rosberg si ...

F1 - scambio Max Verstappen-Lewis Hamilton? Tutto rinviato al 2021 - Marko : “Scaduta la clausola di uscita” : Nelle ultime settimane si è parlato in maniera diffusa di un possibile scambio di sedili tra Lewis Hamilton e Max Verstappen già a partire dal 2020, un possibile avvicendamento clamoroso tra il Campione del Mondo che sta dominando la stagione al volante della Mercedes e il giovane promettente della Red Bull che ha vinto due delle ultime quattro gare. Sembrava fanta F1 anche se le voci che si rincorrevano erano molto insistenti, oggi si è messa ...

F1 - Lewis Hamilton : “Non ho intenzione di ritirarmi presto” : Vincere aiuta a vincere. Lewis Hamilton non vuole davvero fermarsi: l’obiettivo è quello di continuare a timbrare il cartellino, anno dopo anno. Il sesto titolo mondiale di F1 è vicinissimo, il record di Michael Schumacher di 7 è ad un passo: il britannico dunque dovrà continuare a gareggiare. A rispondere ai quesiti è proprio lui al ‘The Guardian’: “Ho 34 anni, ma mi sento un pilota migliore che mai. Un giorno dovrò ...