L' appello di Grillo al Pd divide la base

Fonte : agi

(Di domenica 1 settembre 2019) Tra favorevoli e contrari a metà pomeriggio sono oltre tremila su Facebook i commenti al videopostato ieri da Beppesul suo blog. Un invito - rivolto in particolare alladel Partito democratico - a non guardare ai punti del programma o alle poltrone ma "all'occasione unica" di formare un nuovo governo. Parole che hanno suscitato un fiume di pareri sulla pagina social del garante del Movimento 5 stelle. Un dibattito che va avanti da ieri sera tra sostenitori dell'intesa e strenui difensori dell'ideale pentastellato che vede come fumo negli occhi un accordo con il partito di Zingaretti. "I discorsi che fai ultimamente servono solo a far digerire alladel Movimento la scelta folle di allearsi col Pd", scrive un grillino deluso. "Quando ho votato ero convinto di aver optato per qualcuno con dei valori veri. Mi sbagliavo...", gli fa eco un altro. Tra i tanti ...

Capezzone : Con l’appello di #Franceschini a #Grillo contro #DiMaio siamo al surreale, ma pure alla testimonianza di una diffic… - LegaSalvini : GOVERNO. L'APPELLO DI GRILLO SULL'INTESA TRA M5S E PD: 'UN'OCCASIONE UNICA' - LegaSalvini : ??GRILLO E IL M5S SEMPRE PIÙ DI SINISTRA Mancava solo Grillo a smascherare L’INCIUCIO: UN APPELLO AL PD PER UNIRSI… -