F2 | GP Belgio 2019 | non si correrà oggi a Spa | Juan Manuel Correa sembra fuori pericolo

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Tristezza e amarezza: sono questi i sentimenti che si provano all’indomani di quello che non si sarebbe mai voluto vedere. La F2, per la prima volta della sua giovane storia, ha dovuto fare i conti con la tragedia: un incidente orribile a Spa (), dove a perdere la vita è stato il francese Anthoine Hubert. Una vita spezzata a 22 anni: violentissimo l’impatto all’uscita della celeberrima Eau Rouge. Il pilota transalpino del team Arden, impattando violentemente contro le barriere, è stato rimbalzato in traiettoria venendo travolto dall’americano, giunto in quel punto a velocità molto alta. Una dinamica, per certi versi, simile all’incidente di Alex Zanardi nel 2001. Purtroppo, il crash non ha dato scampo a Hubert e il gelo è calato su tutto il Motorsport. Per quanto è avvenuto, è stato deciso che la gara sprint in programma ...

SkySportF1 : ?? POLE da record di @Charles_Leclerc a Spa ? ?? Prima fila tutta #Ferrari ? - RaiSport : ?? Charles #Leclerc in pole e poi Sebastian #Vettel. Prima fila #Ferrari domani al via del gran premio del #Belgio!… - SkySportF1 : #UltimOra Stabile lo statunitense Correa Il pilota è stato trasferito in ospedale a Liege ?… -